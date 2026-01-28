Quantcast
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό - Real.gr
10:51, 28/01/2026
Συνελήφθησαν δύο από τις τέσσερις νεαρές που καταγγέλθηκαν για συμμετοχή σε επίθεση, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θύμα 17χρονη, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στην οδό Κατσιμίδη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και της τρίτης εμπλεκόμενης κοπέλας (η τέταρτη παραμένει προς το παρόν άγνωστη). Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον πατέρα της παθούσας. Η 17χρονη μαθήτρια σε ΕΠΑ.Λ. νοσηλεύτηκε ένα 24ωρο στο νοσοκομείο και μετά το εξιτήριο που έλαβε έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια, δύο από τις εμπλεκόμενες νεαρές της επιτέθηκαν – για άγνωστο λόγο – χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον αυχένα, ενώ οι άλλες δύο φαίνεται πως παρακολουθούσαν την επίθεση καταγράφοντας την με κινητό τηλέφωνο. Το επίμαχο βίντεο φέρεται να αναρτήθηκε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει μία από τις συλληφθείσες.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

