Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της εξαπάτησης 70χρονης - Real.gr
12:00, 26/12/2025
Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της εξαπάτησης 70χρονης στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, συνέλαβαν δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 36 ετών, οι οποίοι μαζί με συνεργούς τους, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 70χρονη 453 χρυσές λίρες Αγγλίας, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Η ίδια κατέθεσε ότι μέλος της συμμορίας της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας της ό,τι πολύτιμα πράγματα έχει στο σπίτι. Η γυναίκα έβγαλε έξω από το σπίτι της σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και όσες χρυσές λίρες είχε, με αποτέλεσμα ένα άλλο μέλος της συμμορίας να πάρει τις σακούλες λίγο αργότερα. Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την Αστυνομία.

Από την έρευνα εντοπίστηκε το όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει οι συλληφθέντες για τη διαφυγή τους ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη ατόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

