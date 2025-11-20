Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Quantcast
10:00, 20/11/2025
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα, στους οποίους αστυνομικοί πέρασαν, χθες το πρωί, χειροπέδες. Είχε προηγηθεί έρευνα για τη φερόμενη δράση τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη- βάρους 191,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

