Θεσσαλονίκη: Δυο συλλήψεις για ναρκωτικά - Real.gr

Δύο αλλοδαποί άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών για πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Εντοπίστηκαν την ώρα που πωλούσαν τα ναρκωτικά και κατασχέθηκαν 507 γραμμάρια κοκαΐνης και 1.050 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Επίσης, κατασχέθηκαν ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και τρία κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.