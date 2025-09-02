Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο - Real.gr

Εις βάρος των δύο 24χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού Νόμου.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν δύο 24χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν εντός του ορίου του αυτοφώρου για επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, το βράδυ της της 31ης Αυγούστου οι συλληφθέντες επιτέθηκαν σε 2 άτομα, την ώρα που επιβιβάζονταν σε δίκυκλο.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος δράστης, αφού αποβιβάστηκε από όχημα και φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τους παθόντες, τους οποίους εξύβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε ένας από τους δύο. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε και ο δεύτερος δράστης και παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Μάλιστα, ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, επιχείρησε να διαφύγει καταρριχόμενος μέσω του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου της οικίας του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής στον τόπο της επίθεσης, κράνος, καθώς και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών – μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.

Εις βάρος των δύο 24χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού Νόμου και μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.