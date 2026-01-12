Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παραβίαση ορίων ταχύτητας - Οδηγούσε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παραβίαση ορίων ταχύτητας - Οδηγούσε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παραβίαση ορίων ταχύτητας – Οδηγούσε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ

20:27, 12/01/2026

20:27, 12/01/2026
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για παραβίαση ορίων ταχύτητας – Οδηγούσε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ

Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων στοχευμένων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για για οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

