Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία επιχειρηματία στη Λεμεσό - Real.gr

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο κατηγορούμενοι ως δράστες της δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, οι δύο συλληφθέντες είναι μόνιμοι κάτοικοι Σερρών και είναι ομογενείς από τη Γεωργία. Τονίζεται, δε, ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Το χρονικό

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Κύπριου επιχειρηματίας έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής αστυνομίας, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Όταν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία ελάττωσε ταχύτητα λόγω του οδικού κυρτώματος, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ με αυτόματο όπλο, πλήττοντας τον Δημοσθένους με πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, έκαψαν το βαν σε περιοχή της Γερμασόγειας και διέφυγαν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Από τη βαλλιστική εξέταση προέκυψε ότι εναντίον του επιχειρηματία ρίχθηκαν τουλάχιστον 13 σφαίρες, τρεις εκ των οποίων τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου.