Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις μετά από καταγγελία για πράξεις γενετήσιας φύσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών - Real.gr

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης κατόπιν καταγγελίας για πράξεις γενετήσιας φύσης που φέρονται να έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης εις βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, στον υπαίθριο χώρο της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 19χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 17χρονος υπήκοος Ιράκ,

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα περί «Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 περί «Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ