Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες κατεστραμμένα πεζοδρόμια θα επιδιορθωθούν από τον Φεβρουάριο - Real.gr

Εκατοντάδες κατεστραμμένα πεζοδρόμια, που είτε έχουν σπάσει, είτε έχουν φθαρεί, είτε έχουν ξεκολλήσει από τις ρίζες των δέντρων, αποτελώντας καθημερινή απειλή για την ασφάλεια των πεζών και εγκυμονώντας κινδύνους για την κίνηση των ατόμων με αναπηρίες, θα αρχίσουν να αποκαθίστανται, από τα μέσα Φεβρουαρίου, σε όλο τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Εντός των επόμενων δέκα ημερών, η δημοτική αρχή αναμένεται να υπογράψει τις συμβάσεις για τρεις εργολαβίες, με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε όλη την πόλη. Στόχος είναι να επιδιορθωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα συνολικά 3.260 πεζοδρόμια, που διαθέτει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Ορισμένα από τα σημεία που κρίθηκαν σε ιδιαίτερη κακή κατάσταση και απαιτούν τάχιστα εργασίες βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους, όπως -για παράδειγμα- σε Βασ. Όλγας, Λαμπράκη, Αγίου Δημητρίου, Φιλίππου κ.ά. Οι συντηρήσεις, ωστόσο, δεν θα επικεντρωθούν μόνο στις μεγάλες οδούς, αλλά και σε πολλές μικρότερες, όπου καταγράφηκαν πολλά προβλήματα και κακοτεχνίες.

Σε πρώτη φάση, η επιλογή των πεζοδρομίων που απαιτούν άμεσα επισκευές έγινε από τις ίδιες τις δημοτικές κοινότητες, συντάσσοντας και τις σχετικές λίστες. Τα προεδρεία των κοινοτήτων προέταξαν τα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης, με βάση τις καταγγελίες και τα παράπονα των πολιτών. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια η δουλειά να γίνει γρήγορα, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των δημοτών και των επιχειρηματιών, αποφασίστηκε να εργάζονται ταυτόχρονα σε όλες τις γειτονιές έξι συνεργεία -δύο από κάθε εργολαβία.

«Οι φθορές που έχουν καταγραφεί στα πεζοδρόμια της πόλης δημιουργούν καθημερινά προβλήματα σε πεζούς, σε γονείς με καροτσάκια και σε άτομα με αναπηρία. Η διοίκηση έχει δρομολογήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σε περιοχές, όπου οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Στόχος μας, η ουσιαστική αναβάθμιση των πεζοδρομίων με σεβασμό στον δημόσιο χώρο και με παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ασφάλειας και προσβασιμότητας των πολιτών», υπογραμμίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.