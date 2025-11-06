Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο Ι.Χ. αλλά εντοπίστηκε από το GPS - Real.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας συνελήφθη να έχει κλέψει κουκούλα αυτοκινήτου, την οποία χρησιμοποίησε για να καλύψει ζώα στη μάντρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, ο δράστης αφαίρεσε τη νύχτα την κουκούλα από σταθμευμένο όχημα σε δρόμο της πόλης. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, που αντιλήφθηκε την κλοπή, είχε τοποθετήσει σύστημα εντοπισμού GPS στην κουκούλα και κατάφερε να εντοπίσει το στίγμα της την επόμενη ημέρα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία εντόπισε την κουκούλα σε μάντρα, όπου ο άνδρας τη χρησιμοποιούσε για να καλύπτει ζώα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν την είχε κλέψει, αλλά την είχε βρει πεταμένη στα σκουπίδια.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για την πράξη της κλοπής.