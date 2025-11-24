Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα... έτρωγαν στο καζίνο - Βίντεο από τη δράση της σπείρας - Real.gr

Στη σύλληψη τετραμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε επιχειρήσεις και αφαιρούσε χρηματοκιβώτια προχώρησε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης.

Βίντεο του thestival.gr καταγράφει τη δράση των τεσσάρων μελών κατά τη διάρρηξη εταιρείας εμπορίας κρεάτων στη Χαλάστρα, από όπου αφαιρέθηκαν 500 ευρώ από χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες — δύο αλβανικής καταγωγής και δύο ελληνικής — είχαν πραγματοποιήσει σειρά διαρρήξεων από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο 2025 σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική. Όλοι διέμεναν στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών.

Η οργάνωση εντόπιζε επιχειρήσεις και εταιρείες με χρηματοκιβώτια, ενώ κατά τη δράση της εισέβαλε και σε κατοικίες αφαιρώντας κοσμήματα και χρυσαφικά. Τα χτυπήματα γίνονταν αποκλειστικά τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Η έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της σπείρας ήταν συχνοί επισκέπτες σε καζίνο, ενώ στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονταν ως άστεγοι, την ώρα που διέμεναν σε πολυτελείς μονοκατοικίες.

Για τις διαρρήξεις χρησιμοποιούσαν τέσσερα ιδιόκτητα τζιπ και δύο κλεμμένα οχήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών. Στο σημείο κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, χρηματικά ποσά, ασύρματος συντονισμένος σε συχνότητα της Αστυνομίας, καθώς και εργαλεία διαρρήξεων, ρολόγια και κοσμήματα.