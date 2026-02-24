Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε κατάστημα - BINTEO - Real.gr

Σύνοψη από το
Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 04:30 σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, o χώρος χρησιμοποιείται ως στέκι από άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
“Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος”, ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.
Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.