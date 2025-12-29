Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας - Real.gr

Έλεγχοι σε καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο συνδρομής σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκαν:

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 19 εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ οι 4 απ’ αυτούς βρέθηκαν να εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας,

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε ψητοπωλείο – ταβέρνα, να απασχολείται εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

σε καφετέρια, να απασχολείται εργαζόμενος για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ