Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες - Real.gr

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων για τη δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, στη Λεμεσό.

Οι κυπριακές Αρχές ζητούν την έκδοσή τους, καθώς τους κατηγορούν για «φόνο εκ προμελέτης».

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι δύο 28χρονοι ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια μεταξύ τους, φέρονται ως φυσικοί δράστες της δολοφονίας, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα διέφυγαν από εκεί, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το αίτημα των Κυπρίων για την έκδοσή τους.

Εφόσον οι εκζητούμενοι δεν συναινέσουν στην έκδοσή τους αναμένεται να συγκληθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφανθεί για το κυπριακό αίτημα.

Οι μαρτυρίες για την αναχώρηση τους και το DNA

Φαίνεται ότι τα δύο ξαδέλφια διέμεναν στην Πάφο και μετέβησαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Πληροφορίες της Cyprus Times αναφέρουν ότι ενώπιον των Aρχών υπάρχουν μαρτυρίες συγγενών τους, σύμφωνα με τις οποίες, ο ένας μετέβη στην Ελλάδα τη νύχτα του φόνου και ο άλλος δύο μέρες μετά. Αυτές τις μαρτυρίες επιχειρούν να επιβεβαιώσουν με εξετάσεις μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, οι αστυνομικοί ανακριτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ύποπτοι συνδέθηκαν με την υπόθεση μέσω DNA που εντοπίζεται σε όχημα. Στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκονται, πέραν του λευκού βαν που παραδόθηκε στις φλόγες, μια μοτοσικλέτα και το όχημα που είχε κλαπεί από ιερέα.

Στο μεταξύ, οι έρευνες των Αρχών είναι στραμμένες και στον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού, του ανθρώπου δηλαδή που έδωσε εντολή να εκτελεστεί ο 49χρονος Σταύρος Δημοσθένους.