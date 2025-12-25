Quantcast
Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό χτύπημα «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη στον Εύοσμο - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό χτύπημα «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη στον Εύοσμο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:05, 25/12/2025
Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό χτύπημα «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη στον Εύοσμο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στους κύκλους γνωστών εγκληματιών αναζητούν τον ή τους δράστες που έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές.

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολλά κοινά στοιχεία με την έκρηξη που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η 39χρονη.

Οι αρχές αναζητούν στοιχεία και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

 

