Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στο κέντρο της πόλης – BINTEO - Real.gr

Επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας.

Δεύτερη ομάδα αγνώστων που βρισκόταν εντός του campus πετούσε μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατίας.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση των μπαχαλάκηδων κάνοντας χρήση δακρυγόνων. με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική.

Σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές, ενώ ένα από αυτά καταστράφηκε ολοσχερώς.