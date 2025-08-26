Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα στην Καλαμαριά – Χτύπησαν 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη - Real.gr

Ο 16χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, χθες, με θύμα έναν ανήλικο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 16.20, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά. Θύμα ήταν ένας ανήλικος 16χρονών που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδα ατόμων είδε τον 16χρονο και του επιτέθηκε για να του πάρουν τη μπλούζα της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν.

Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή και εξετάζονται για να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.