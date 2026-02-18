Θεσσαλονίκη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ στην Πολυτεχνική του ΑΠΘ – 38 συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, μετά τα μεσάνυχτα, στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής, όπου παρέμεναν άτομα παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00, που δεν έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα, όπως αποφασίστηκε στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων.

Κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. προσήχθησαν 48 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν 38 για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και της Κρατικής Ασφάλειας που προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.