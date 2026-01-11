Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου, μαύρισαν όλα» – Τι λέει η 45χρονη που τραυματίστηκε στο εμπορικό κέντρο - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου, μαύρισαν όλα» – Τι λέει η 45χρονη που τραυματίστηκε στο εμπορικό κέντρο

17:55, 11/01/2026
Στο νοσοκομείο με πολλαπλά ράμματα και τραύματα στο πρόσωπο, κατέληξε η 45χρονη αφότου κομμάτι οροφής καταστήματος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της.

«Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό. Πήγα, πήρα δύο μπουκαλάκια νερό, τα πλήρωσα. Έβαλα το πορτοφόλι στην τσάντα μου, γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε η 45χρονη τραυματίας, μιλώντας στον MEGA.

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα δεν ξέρω ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα», συνέχισε.

«Σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο, λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι κρέας. Ήταν μόνο το κρανίο μου. Διαλυμένη μύτη. Ολόκληρο κομμάτι να λείπει από το μέτωπο και να έχω 100 ράμματα. Δεν ξέρω πόσα ράμματα». «Θα μπορούσα να μην ζω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με ράβανε τρεις ώρες τα παιδιά. Μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα. Δύο στρώσεις. Να φανταστείς έχω ράμματα και στα μάτια τριγύρω και όλο το πρόσωπό μου είναι μέσα στα ράμματα. Έχει καταστραφεί τελείως. Είμαι πολυτραυματίας», συνέχισε η 45χρονη.

«Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα.

«Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, ετσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων».

 

 

 

