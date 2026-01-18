Θεσσαλονίκη: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη και ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο τραυματίες - Real.gr

Σύνοψη από το
Μία 40χρονη οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 04:30 στην οδό Κατσιμίδη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 40χρονη συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα, αναφέρει το thestival.
Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Aστυνομία και μετά από αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 40χρονη, διαπιστώθηκε ότι είχε πιάσε τιμόνι υπό την επήρεια μέθης.