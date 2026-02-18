Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ - Πάνω από 40 προσαγωγές - BINTEO - Real.gr

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Όπως αναφέρει το thestival.gr είχαν συγκεντρωθεί άτομα εντός του κτιρίου, παρότι η σχολή ήταν κλειστή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές.

Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ωστόσο μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, οι οποίες εισήλθαν στον χώρο και προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των προσαχθέντων ή για το αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Αναμένονται ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία και τις πρυτανικές αρχές για το περιστατικό.