Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ επειδή τους ενοχλούσε το τύμπανό του - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ επειδή τους ενοχλούσε το τύμπανό του

10:21, 22/12/2025
Δύο ενήλικες συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι επιτέθηκαν σε 13χρονο, επειδή τους ενοχλούσε το τύμπανο που χτυπούσε, στη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, στο κλειστό του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης,

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, σε αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων ΔΑΣΩ και Κεραυνός Αγίου Παύλου. Οι δύο συλληφθέντες, 52 και 56 ετών, καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησαν τον ανήλικο, ενώ μετά τη σύλληψή τους, με την αυτόφωρη διαδικασία, οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Την προανάκριση για το συμβάν διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

