Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου – ΒΙΝΤΕΟ

23:06, 29/01/2026
Ένταση σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα, δύο άγνωστοι επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star, την ώρα που η δημοσιογράφος μετέδιδε ζωντανό ρεπορτάζ.

Η ρεπόρτερ βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση όταν αντιλήφθηκε ομάδα νεαρών να την πλησιάζει. «Βλέπουμε και άτομα του ΠΑΟΚ που έρχονται, δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε…», ακούγεται να λέει, φανερά αιφνιδιασμένη, καθώς οι περισσότεροι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στο πλάνο εμφανίζεται να ενημερώνει πως έφτασε μοτοπορεία στο νοσοκομείο, προσπαθώντας παράλληλα να συνεχίσει το ρεπορτάζ της για έναν από τους τραυματίες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο μαυροφορεμένοι άνδρες φαίνονται να τρέχουν προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο. «Δεν σας δείχνουμε, παιδιά», λέει η δημοσιογράφος, την ώρα που ένας από αυτούς κλωτσάει τον τεχνικό, τον σπρώχνει, ενώ άλλοι φωνάζουν: «Πάρ’ το τώρα, εξαφανίσου!». «Είναι δυνατόν;» ακούγεται κάποιος να φωνάζει μέσα σε πανικό, ενώ η κάμερα στρέφεται προς το υπόστεγο του νοσοκομείου και η σύνδεση διακόπτεται απότομα.

Από το στούντιο, η Μάρα Ζαχαρέα παρενέβη λέγοντας: «Πάμε να προχωρήσουμε, η Λευκή μας έχει δώσει το πιο σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ της».

 

 

