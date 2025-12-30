Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι σε εστιατόρια δούλευαν εκτός ωραρίου εργασίας - Real.gr

Ελέγχους σε καταστήματα - επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν, χθες βράδυ, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, που αποσκοπούσαν στη διαπίστωση παραβάσεων σχετικών με λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών, διακίνηση παρανόμων αντικειμένων και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε εστιατόριο να απασχολεί εργαζόμενο εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ σε άλλο εστιατόριο εργάζονταν τέσσερις υπάλληλοι, για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ δύο βρίσκονταν εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίσης, σε καφετέρια απασχολούνταν πέντε εργαζόμενοι όπου δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού, ενώ τρεις ήταν εκτός ωραρίου αλλά και σε καφέ μπαρ εργάζονταν έξι υπάλληλοι για τους οποίους δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.