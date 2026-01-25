Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80 - Real.gr

Δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 24 και 22 ετών, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (25/1), από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον κόμβο Ευόσμου, όπου οι νεαροί οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια, που προβλέπονται από τη σήμανση.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγοί κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.