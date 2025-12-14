Θεσσαλονίκη: Εβδομήντα αστέρια-στολίδια για κάθε δότη και δότρια οργάνων στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2022-2025 - Real.gr

Με 70 αστέρια, ένα για κάθε δότη και δότρια οργάνων και ιστών στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2022-2025, στολίζεται σήμερα Κυριακή ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να αποδοθεί φόρος τιμής στους ανθρώπους εκείνους, που με την προσφορά τους χάρισαν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σε συνανθρώπους τους με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αλεξία Ταγαράκη, τοπική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων στο γενικό νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Παράλληλα, στόχος της εκδήλωσης, με τίτλο «Δέντρο της Ελπίδας», στην οποία παρευρίσκονται οικογένειες δοτών, εκπρόσωποι συλλόγων ληπτών οργάνων και επαγγελματίες της υγείας, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάς οργάνων.

«Η δωρεά είναι πράξη αγάπης. Και σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Αγάπης. Οπότε οι τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων της Θεσσαλονίκης πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων» είπε η κα Ταγαράκη. «Τα τελευταία πέντε χρόνια», πρόσθεσε, «παρατηρούμε ανοδική πορεία στη δωρεά και συνεπώς στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών πανελληνίως και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα , αλλά και στις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι συγγενείς αποφασίζουν να προχωρήσουν στη δωρεά, γεφυρώνοντας τον θάνατο με τη ζωή, ενώ καθοριστικός είναι και ο ρόλος των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των επαγγελματιών υγείας».

Το 2022, σημειώνει, ενεργοποιήθηκε -με τη στήριξη και του Ιδρύματος Ωνάση- ο θεσμός των Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχέσεων, οι οποίοι είναι επαγγελματίες υγείας (γιατροί/νοσηλευτές) που δρουν σε επίπεδο νοσοκομείου (σ.σ. αναλαμβάνουν την αναγνώριση δυνητικών δοτών, την υποστήριξη των οικογενειών και την επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων). Όταν ο θεσμός μπήκε στην αφετηρία ήταν μόλις επτά. Σήμερα ο αριθμός τους έχει υπερδιπλασιαστεί, καθώς πλησιάζουν τους 20. Οι άνθρωποι αυτοί διοργανώνουν και τη σημερινή εκδήλωση, τιμώντας τους ανθρώπους που έφυγαν και τους συγγενείς τους.

«Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η διαδικασία μιας δωρεάς, μου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση η οικογένεια των δοτών, το πώς αυτοί οι άνθρωποι που πενθούν, μακροπρόθεσμα ανακουφίζονται από αυτή την πράξη της προσφοράς. Τον άνθρωπό τους πάντα τον θυμούνται οι λήπτες και οι λήπτριες, υπάρχει υστεροφημία» κατέληξε η κα Ταγαράκη, καλώντας όλους και όλες τις πολίτες να ενημερωθούν για την πράξη αγάπης της δωρεάς οργάνων και ιστών. Τη σημερινή δράση στην Πλατεία Αριστοτέλους πλαισιώνει η χορωδία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ