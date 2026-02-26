Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων - Real.gr

Εξαφανίστηκαν χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι 15χρονοι Abbas Gulistani και Omid Nabizada, αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Στοιχεία των παιδιών:

Abbas Gulistani: Ύψος 1,76 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια. Η ένδυση που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης είναι άγνωστη.

Omid Nabizada: Ύψος 1,72 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια. Η ένδυση που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης είναι άγνωστη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσίευσε τις φωτογραφίες των 15χρονων στην ιστοσελίδα του hamogelo.gr

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με: