Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο - Real.gr

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος, επειδή πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να τρομάξει παρέα ανήλικων που έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του, με αποτέλεσμα από τα πλαστικά φυσίγγια να τραυματιστεί ένας 15χρονος. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με τον 56χρονο να αντιμετωπίζει τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης- ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί- τον έκρινε ένοχο, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανήλικοι τον έβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες κι άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που του προκάλεσε αγανάκτηση. Προσκόμισε, δε, βίντεο- το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο- με ανάλογα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά το παρελθόν, τα οποία και κατήγγειλε στις Αρχές, όπως δήλωσε,

Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα και υπέρβαση των νομίμων ορίων της, ισχυρισμός όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση λόγω της συνθήκης. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ