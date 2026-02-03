Quantcast
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

19:00, 03/02/2026
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Σύνοψη από το

  • Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος, επειδή πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να τρομάξει παρέα ανήλικων που έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του, με αποτέλεσμα από τα πλαστικά φυσίγγια να τραυματιστεί ένας 15χρονος. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.
  • Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανήλικοι τον έβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες κι άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που του προκάλεσε αγανάκτηση. Προσκόμισε, δε, βίντεο με ανάλογα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά το παρελθόν.
  • Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα, ισχυρισμός όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, ενώ άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε 56χρονος, επειδή πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να τρομάξει παρέα ανήλικων που έπαιζαν σε γηπεδάκι κοντά στο σπίτι του, με αποτέλεσμα από τα πλαστικά φυσίγγια να τραυματιστεί ένας 15χρονος. Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με τον 56χρονο να αντιμετωπίζει τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης- ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί- τον έκρινε ένοχο, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Απολογούμενος ο ίδιος ανέφερε ότι οι ανήλικοι τον έβριζαν και πετούσαν κροτίδες, πέτρες κι άλλα αντικείμενα στο μπαλκόνι του, γεγονός που του προκάλεσε αγανάκτηση. Προσκόμισε, δε, βίντεο- το οποίο προβλήθηκε στο δικαστήριο- με ανάλογα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά το παρελθόν, τα οποία και κατήγγειλε στις Αρχές, όπως δήλωσε,

Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα και υπέρβαση των νομίμων ορίων της, ισχυρισμός όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση λόγω της συνθήκης. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

19:15 03/02
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

19:00 03/02
Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

18:46 03/02
Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

18:45 03/02
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

18:38 03/02
Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

18:30 03/02
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

18:19 03/02
Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

18:15 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved