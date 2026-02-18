Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό ασθενοφόρο - Real.gr

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 16 μηνών καταδικάστηκε ο 41 ετών άνδρας που συνελήφθη τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, επειδή οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον σταμάτησαν για έλεγχο όταν αντιλήφθηκαν την περίεργη οδηγική του συμπεριφορά. Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις “έδειξαν” 0,8 και 1,20 mg/l.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση. Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ/ημερησίως.

«Νιώθω πολύ άσχημα θέλω να ζητήσω συγνώμη, πρώτη φορά μου τυχαίνει», είπε στην απολογία του, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος. Ανέφερε ότι ήρθε το προηγούμενο 24ωρο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβει σήμερα μία ηλικιωμένη και με αφορμή την παρουσία του στην πόλη βγήκε μία βόλτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ