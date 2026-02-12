Quantcast
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία» - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

15:45, 12/02/2026
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

Δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την Ελλάδα, με λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ, φέρεται να διέπραξαν τους τρεις τελευταίους μήνες τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, την οποία εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στην Ημαθία 12 άτομα που οδηγήθηκαν νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας -μεταξύ άλλων- τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και της πλαστογραφίας.

Όπως έγινε γνωστό, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Τα «χτυπήματα» που εξιχνιάστηκαν είναι κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης (Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Χαλάστρα και Εύοσμο), Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Γρεβενών και Αττικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη είχαν διαρθρώσει τη δράση τους σε τρεις 5μελείς ομάδες με διακριτούς ρόλους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη ομάδα προχωρούσε σε διαρρήξεις κατοικιών και σε κλοπές χρημάτων από οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων είχαν κάνει αναλήψεις από τραπεζικά καταστήματα και ήταν υπό παρακολούθηση. Η δεύτερη ομάδα έκανε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρους στάθμευσης, ενώ τα μέλη της φαίνεται πως διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Η τρίτη ομάδα είχε αναλάβει τη μίσθωση «επιχειρησιακών» οχημάτων, που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, συνήθως με την τοποθέτηση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικές έρευνες κορυφώθηκαν, χθες το πρωί, οπότε έγινε επιχείρηση σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών. Εκτός από τους 12 συλληφθέντες, στη δικογραφία υπάρχουν τρία ακόμη άτομα που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν -μεταξύ άλλων- κοσμήματα και χρήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

16:15 12/02
Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

16:13 12/02
Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

16:09 12/02
Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

16:00 12/02
Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

15:48 12/02
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

15:45 12/02
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

15:35 12/02
Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

15:31 12/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved