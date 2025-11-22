Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων – Τέσσερις συλλήψεις, πώς δρούσε - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη στον ανακριτή Θεσσαλονίκης πήραν τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομική επιχείρηση το πρωί της περασμένης Πέμπτης (20 Νοεμβρίου 2025), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις επιχειρήσεων, εταιρειών και οικιών καθώς και κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 298.400 ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής Και Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 4 μελών, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση ραδιοφάσματος – μη δημόσιες διαβιβάσεις.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μετέβαιναν βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά, χρήματα κ.α. αντικείμενα.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των στόχων τους ενώ είχαν αναπτύξει και συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ως εξής:

χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα,

αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις – κλοπές,

διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους,

χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης,

λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων,

υπέκλεπταν ασυρματικές επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους,

χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους, ως εξής:

Ο 47χρονος και ο 36χρονος ήταν υπεύθυνοι για την ανεύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν στη δράση της εγκληματικής ομάδας και, χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην οδήγηση, αναλάμβαναν τη χρήση των «επιχειρησιακών» οχημάτων. Παράλληλα φρόντιζαν για τη φύλαξη και τον σχολαστικό καθαρισμό τους, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

Ο 41χρονος και ο 34χρονος είχαν αποκλειστικό επιχειρησιακό ρόλο κατά την εκτέλεση των εγκλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών, καθώς και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, όπως χρυσαφικά, από το εσωτερικό τους.

Μάλιστα, η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περαιτέρω, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων. Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων.

Μέχρι τώρα, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών εταιρειών – επιχειρήσεων, 2 διαρρήξεων οικιών και 2 περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1930 ευρώ

2 φορητοί πομποδέκτες,

βάση φόρτισης πομποδεκτών,

γάντια χειρός εργασίας,

διάφορα εργαλεία, φακούς χειρός και κεφαλής, είδη ρουχισμού, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ανωτέρω πράξεων,

πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

6 μεταλλικά δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων, με ελαιόλαδο ,

μπαταρίες, βάση φόρτισης μπαταριών και

πλήθος καμερών.

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα ως μέσα τέλεσης και διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια καθώς και άλλα αδικήματα (συνολικά 49 δικογραφίες) ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών (στην πλειοψηφία πάνω από μία φορά για διαφορετικές υποθέσεις).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.