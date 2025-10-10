Quantcast
Θεσσαλονίκη: 34χρονος προσέλκυσε ανήλικη μέσω social media - Την κλείδωσε σπίτι του, τη χτύπησε και τη βίασε - Real.gr
09:11, 10/10/2025
Θεσσαλονίκη: 34χρονος προσέλκυσε ανήλικη μέσω social media – Την κλείδωσε σπίτι του, τη χτύπησε και τη βίασε

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, εξιχνίασαν υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 34χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο 34χρονος προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.

Επιπρόσθετα, σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο δράστης προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

