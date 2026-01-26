Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και κλοπές - Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα - Real.gr

Διαρρήξεις και κλοπές που τελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές της πόλης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία συνολικά 15 εμπλεκόμενων προσώπων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

Πρόκειται για πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διάρρηξη μοτοσικλέτας και μία καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα συγκεκριμένα περιστατικά καταγράφηκαν στις περιοχές Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας, με τη λεία των δραστών να περιλαμβάνει μετρητά ύψους 3.750 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα- συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.850 ευρώ, ένα ποδήλατο και κάρτες τραπεζών.