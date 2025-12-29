Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και απάτες - Δράστες 14 άτομα - Real.gr

Δικογραφίες σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων, για κλοπές και απάτες, σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πως στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, από τον Απρίλιο 2024 έως τον Μάιο 2025, τελέστηκαν 18 περιπτώσεις κλοπών.

Οι εννιά ήταν κλοπές από κατάστημα, εκ των οποίων μία σε απόπειρα, δύο διαρρήξεις καταστημάτων, τρεις κλοπές δρόμου, μία κλοπή δικύκλου, μία διάρρηξη Ι.Χ., μία κλοπή και μία διάρρηξη σπιτιών και δύο περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν 9.050 ευρώ και αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 2.600 ευρώ. Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.