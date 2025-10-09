Θεσσαλονίκη: Eξιχνιάστηκε οπαδική επίθεση σε 18χρονο - Τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν τη ζακέτα - Real.gr

Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα εξιχνίασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών νεαρών ατόμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη τον προηγούμενο μήνα στα Κύμινα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, προσέγγισαν έναν 18χρονο, τον οποίο εξύβρισαν και χτύπησαν, αφαιρώντας ζακέτα, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα, με τα οποία αποχώρησαν.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα ξεκίνησαν έρευνες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών εκ των ατόμων για συμμετοχή στο επεισόδιο (ηλικίας 20, 23 και 19 ετών).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τα αδικήματα της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί αθλητισμού.