Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Προς το παρόν δεν απειλείται κάποιος οικισμός.