Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Απομακρύνθηκε άνδρας - Real.gr

Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το voria.gr, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τη φωτιά, ερευνώντας παράλληλα μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα απεγκλώβισαν έναν άντρα μέσω του κλιμακοστασίου και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε σε μονάδα του ΕΚΑΒ.

Μετά από ώρα κατέφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο διαμέρισμα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στους άλλους ορόφους.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διερεύνησει τα ακριβή αίτια της φωτιάς.