Quantcast
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

09:06, 16/02/2026
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Σύνοψη από το

  • Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.
  • Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.
  • Για προληπτικούς λόγους, δύο ένοικοι (άντρας και γυναίκα) μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην περιοχή Ανάληψη, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Για προληπτικούς λόγους, δύο ένοικοι (άντρας και γυναίκα) μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved