Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην περιοχή Ανάληψη, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά περιορίστηκε σε συγκεκριμένο χώρο της κατοικίας και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Για προληπτικούς λόγους, δύο ένοικοι (άντρας και γυναίκα) μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.