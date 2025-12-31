Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας - Κάηκαν τρεις μηχανές - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περίπου στις 11 το βράδυ μία μηχανή τυλίχτηκε στις φλόγες ύστερα από -όπως όλα δείχνουν- εμπρηστική ενέργεια ενώ στην συνέχεια η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε άλλες δύο μηχανές, μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν έως τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, προκαλώντας ζημιές στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.