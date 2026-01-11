Quantcast
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό - Real.gr
22:36, 11/01/2026
Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.

