Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό - Real.gr

\u03a0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac \u03be\u03ad\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03b5 \u03c3\u03b5 \u03c3\u03c0\u03af\u03c4\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a3\u03bf\u03c7\u03cc \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03c2. \u03a3\u03c4\u03bf \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03bf \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd 22 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 9 \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b1. \u0394\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03cc \u03bc\u03ad\u03c7\u03c1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03b3\u03bc\u03ae\u03c2 \u03b1\u03bd \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03c7\u03b5 \u03ac\u03c4\u03bf\u03bc\u03bf \u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c0\u03b9\u03c4\u03b9\u03bf\u03cd \u03c4\u03b7\u03bd \u03ce\u03c1\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b7 \u03c6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac.