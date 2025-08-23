Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, που άμεσα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Επί τόπου έσπευσαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος και ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025