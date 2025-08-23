Quantcast
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη

12:46, 23/08/2025
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, που άμεσα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Επί τόπου έσπευσαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος και ελικόπτερα.

 

