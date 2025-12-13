Θεσσαλονίκη: «Φωτίστηκε» το χριστουγεννιάτικο δέντρο του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου - Real.gr

Γιορτή φωτισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου διοργάνωσε χθες, για πρώτη φορά, ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου φιλοδοξώντας να καταστήσει την εκδήλωση θεσμό.

Από νωρίς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα, η οδός Αντώνη Τρίτση πεζοδρομήθηκε και καταστήματα της περιοχής πρόσφεραν κεράσματα και διάφορα δώρα στους περαστικούς.

Την εκκίνηση της εκδήλωσης για το φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου έδωσε η Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Ευόσμου «Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος», η οποία παρουσίασε κάλαντα από την Αίγινα, τα Δωδεκάνησα και τους Φούρνους Ικαρίας, ενώ αμέσως μετά η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου έπαιξε το μουσικό σκέλος της «Άγιας Νύχτας».

«Με τέτοιες εκδηλώσεις ο δήμος μας γίνεται γνωστός όχι μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν υπόσχεσή μας και την υλοποιούμε κάθε μέρα, να κάνουμε τον δήμο μας πρωταγωνιστή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που, χωρίς να φαίνονται, συμβάλλουν καθοριστικά για να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και αναφέρομαι στους υπαλλήλους του δήμου μας. Επίσης, πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της υπέροχης γιορτής», ανέφερε ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση, για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο εν μέσω πανδαισίας πυροτεχνημάτων. Αμέσως μετά, η φιλαρμονική έπαιξε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και η γιορτή συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας και ο συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ