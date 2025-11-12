Quantcast
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

20:15, 12/11/2025
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

Σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε συστηματικά το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες. Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αγοράκι γεννήθηκε πρόωρα την 1η Απριλίου 2019 και λόγω της προωρότητάς του νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η κακοποίησή του φαίνεται πως ξεκίνησε μόλις έναν μήνα μετά τη γέννησή του, όταν μεταφέρθηκε στην οικία του και έπρεπε να του χορηγείται οξυγόνο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος που επισκέπτονταν το σπίτι για να ελέγξουν, εάν τηρούνταν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στη μητέρα, διαπίστωσαν ότι το βρέφος υποσιτιζόταν.

Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, το βρέφος υπέστη κακοποίηση, με συνέπεια να νοσηλευθεί σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αρχικά με κάταγμα στο δεξί μηριαίο οστό, ακολούθως με εγκεφαλικό οίδημα, κατάγματα στα πλευρά, όπως επίσης με διαδοχικά υποσκληρίδια αιματώματα.

Οι συγκεκριμένες σωματικές βλάβες χαρακτηρίστηκαν βαριές, καθώς κινδύνεψε η ζωή του και προκλήθηκαν κινητική αναπηρία, διαταραχές όρασης και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Αρχικά κατέστησαν κατηγορούμενοι και ο πατέρας και η γιαγιά του παιδιού, αλλά στη συνέχεια απηλλάγησαν καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό σε βάρος τους.

Η 40χρονη παραδέχτηκε πως η ίδια προκάλεσε «κατά λάθος» το κάταγμα στο πόδι του βρέφους, κατά την προσπάθειά της να το ακινητοποιήσει την ώρα που το τάιζε. Όλες τις άλλες πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο τις αρνήθηκε, τόσο κατά την προδικασία όσο και ενώπιον του δικαστηρίου.

Με εισαγγελική διάταξη, η επιμέλεια του τέκνου ανατέθηκε στη γιαγιά, ωστόσο προέκυψε ότι η κατηγορούμενη μετέβαινε καθημερινά στην οικία, όπου διέμενε το μωρό της μαζί με τη γιαγιά.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις» από την κατηγορούμενη προς το τέκνο της. «Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες», είπε η εισαγγελική λειτουργός, ζητώντας την ενοχή της. Αναρωτήθηκε, δε, «αν αυτό το παιδί, που γεννήθηκε πρόωρα, ήταν τόσο βάρος», ενώ σχολιάζοντας την απολογία της γυναίκας, είπε: «Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

20:45 12/11
Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

20:30 12/11
Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

20:24 12/11
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

20:15 12/11
Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

20:00 12/11
Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

19:46 12/11
Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

19:45 12/11
Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

19:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved