Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής της ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά νεογνού από τις Σέρρες - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής της ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά νεογνού από τις Σέρρες

20:15, 13/11/2025
Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στις 15:30 περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα βρέφος, από τις Σέρρες προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο».

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέλαβαν το ασθενοφόρο από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.

 

