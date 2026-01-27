Quantcast
Θεσσαλονίκη: H στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες - BINTEO - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: H στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες – BINTEO

08:06, 27/01/2026
Θεσσαλονίκη: H στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες – BINTEO

Σύνοψη από το

  • Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά το βράδυ της Κυριακής για την αποκατάσταση βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.
  • Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται με κάταγμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους και έλαβαν εξιτήριο.
  • Από την ΕΥΑΘ εξήγησαν ότι έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο νέος αγωγός της ΕΥΑΘ σπάει και παρασύρει τα μέλη του συνεργείου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες στο σημείο να συσσωρεύεται ποσότητα υδάτων. Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά το βράδυ της Κυριακής για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι που βγήκαν στα μπαλκόνια είδαν εμβρόντητοι έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά πιάνοντας από τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.

 

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου – Μέρα έξυπνων λύσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου – Μέρα έξυπνων λύσεων

08:45 27/01
FT: Το Ισραήλ επιδιώκει νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ

FT: Το Ισραήλ επιδιώκει νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ

08:38 27/01
Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα - «Έγινε έκρηξη και μετά μία μπάλα φλόγας» - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα - «Έγινε έκρηξη και μετά μία μπάλα φλόγας» - Τι εξετάζουν οι Αρχές

08:37 27/01
Οι ΗΠΑ απέλασαν στο Σαλβαδόρ άλλοτε υποψήφιο πρόεδρο καταδικασμένο για δωροδοκίες συμμοριών

Οι ΗΠΑ απέλασαν στο Σαλβαδόρ άλλοτε υποψήφιο πρόεδρο καταδικασμένο για δωροδοκίες συμμοριών

08:30 27/01
Αγορά ακινήτων: Γιατί πολλές πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες ενώ η αγορά κινείται

Αγορά ακινήτων: Γιατί πολλές πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες ενώ η αγορά κινείται

08:28 27/01
Βιολάντα: «Θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους» – Πρωτοβουλίες στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων - Τι λέει για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Βιολάντα: «Θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους» – Πρωτοβουλίες στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων - Τι λέει για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

08:20 27/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπόσχονται στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

08:13 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved