Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που δράστες άρπαξαν από κατάστημα κινητά αξίας 52.000 ευρώ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών που μπήκαν σε κατάστημα με κινητά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης (15/10) και άρπαξαν κινητές συσκευές μεγάλης αξίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν την υπάλληλο και άρπαξαν 47 κινητά τηλέφωνα αξίας 52.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι δύο δράστες ανέβηκαν σε μηχανή και εξαφανίστηκαν.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Δείτε το βίντεο: