Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη πέφτει πάνω σε οχήματα στην Τούμπα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα φέρνει στο φως η Voria.gr.

Στο βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 τα ξημερώματα στο ύψος της Παπάφη.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί η 24χρονη , καθώς η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Δείτε το βίντεο: