Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό έναν 29χρονο - Real.gr

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε, χθες το πρωί, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

