Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε χασίς σε δύσβατη περιοχή - Τον «πρόδωσε» έρευνα στο σπίτι του - Real.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, συνέλαβαν έναν 47χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Nαρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (24-09-2025), από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, όπου εντοπίστηκαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, κατελήφθη ο συλληφθείς να προσεγγίζει το συγκεκριμένο σημείο με δοχεία – μπιτόνια νερού και εργαλεία για την επιμέλειά τους.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 47χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 53 γραμμάρια κάνναβης και συσκευασίες με 16 σπόρους κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.