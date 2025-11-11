Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Νέα Μοναστηρίου στο ύψος των διυλιστηρίων των πετρελαίων στη δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι.

Πιο αναλυτικά, πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα εξόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίζοντας τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.